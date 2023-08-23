Двенадцать школ Татарстана вошли в рейтинг лучших школ России

Двенадцать школ из Татарстана вошли в ежегодный рейтинг лучших школ России агентства RAEX.

Это, в частности, такие казанские образовательные учреждения, как лицей №131, лицей-интернет №2, IT-лицей КФУ, лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ, лицей Иннополис, лицей-интернат №7, гимназия №7 имени Героя России А. В. Козина, лицей — инженерный центр и гимназия №19. А также гимназия №26 Набережных Челнов, гимназия №3 Зеленодольска и лицей №2 Альметьевска.

Рейтинг сформирован на основе данных о поступлении выпускников школ в ведущие отечественные вузы.

По мнению экспертов, региональные школы с каждым годом становятся всё более конкурентоспособными. Почти 70% школ из рейтинга расположены не в Москве. В перечне представлены учебные заведения, расположенные в общей сложности в 38 регионах РФ.

Среди субъектов, обладающими большим количеством лучших школ, Татарстан расположился на 5-й строчке рейтинга, уступив лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Свердловской области.