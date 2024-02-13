В топ-5 высокооплачиваемых вакансий Казани попали сварщик и два менеджера

Пятерку самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Казани возглавил senior «1С» аналитик. Специалисту предлагают зарплату от 200 до 250 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном SuperJob.

Второе место с заработной платой от 200 тысяч рублей занял руководитель компании, а третье — менеджер по работе с клиентами, которому обещают ежемесячно выплачивать от 100 тысяч рублей.

Сварщик на полуавтомате и менеджер по работе с интернет-магазинами замыкают пятерку. Зарплатные предложения для них составляют от 80 тысяч и от 67,4 до 110 тысяч соответственно.

Результаты приведены после анализа 170 тысяч вакансий в крупнейших городах России. В целом по стране самые высокие предложения для специалистов в сфере ретейла, оптовых продаж, строительства, производства, финансов, транспортной логистике и сфере услуг. Кроме того, в списке оказались здравоохранение и IT — самые высокооплачиваемые предложения для врачей, к примеру, — в Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Перми.