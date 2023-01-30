В Тольятти задержали преступников, сбежавших их казанской психбольницы

В сотрудники полиции задержали в Тольятти мужчин, которые сбежали из казанской психиатрической больницы, где проходили принудительное лечение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

В результате оперативно розыскных мероприятий, сотрудники отдела полиции «Гвардейский» вместе с ОМВД России по Ставропольскому району Тольятти задержали Артема Павлова и Дмитрия Колупаева. Сейчас с задержанными проводится ряд мероприятий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 28 января 37-летний Артем Павлов и 31-летниий Дмитрий Колупаев сбежали из психиатрической больницы и были объявлены в розыск.