news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 января 2023  08:39

Из психбольницы в Казани сбежали двое преступников, находящихся на принудительном лечении

news_top_970_100
Из психбольницы в Казани сбежали двое преступников, находящихся на принудительном лечении

В Казани полицейские разыскивают двух мужчин, которые сбежали из психиатрической больницы, где проходили принудительное лечение, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Первого зовут Артем Павлов, ему 37 лет, рост около 190 см, глаза серо-голубые, лицо крупное, побрит наголо, телосложение ближе к спортивному, на плече татуировки.

Второй беглец – 31-летниий Дмитрий Колупаев, его рост 170-175 см, среднее телосложение, побрит наголо, в области ключицы справа татуировка, на пальцах рук несколько перстней и татуировка в виде букв.
По данным агентства, оба мужчины были признаны виновными в тяжких преступлениях и находились на принудительном лечении по решению суда.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, Управление МВД России по Казани просит обратиться по телефону: 8-843-291-28-88 (дежурная часть отдела полиции «Гвардейский»).
 

#беглый преступник #УМВД России по г.Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное