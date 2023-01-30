Из психбольницы в Казани сбежали двое преступников, находящихся на принудительном лечении

В Казани полицейские разыскивают двух мужчин, которые сбежали из психиатрической больницы, где проходили принудительное лечение, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Первого зовут Артем Павлов, ему 37 лет, рост около 190 см, глаза серо-голубые, лицо крупное, побрит наголо, телосложение ближе к спортивному, на плече татуировки.

Второй беглец – 31-летниий Дмитрий Колупаев, его рост 170-175 см, среднее телосложение, побрит наголо, в области ключицы справа татуировка, на пальцах рук несколько перстней и татуировка в виде букв.

По данным агентства, оба мужчины были признаны виновными в тяжких преступлениях и находились на принудительном лечении по решению суда.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, Управление МВД России по Казани просит обратиться по телефону: 8-843-291-28-88 (дежурная часть отдела полиции «Гвардейский»).

