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Ру Тат
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Здоровье
17 декабря 2021  14:40

В Японии «омикрон» впервые выявлен у человека, не выезжавшего за рубеж

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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса у человека, не выезжавшего за границу, выявили в Токио. Об этом сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что заболевший молодой человек контактировал с девушкой, приехавшей из США и находившейся дома на карантине. У нее 16 декабря подтвердился омикрон-штамм Covid-19. 

Молодой человек после встречи посетил футбольный матч, поэтому еще порядка 80 человек находятся в группе риска и должны находиться в изоляции. 

Ранее заражение новой мутацией было выявлено у сотрудницы карантинной службы в аэропорту Кансай (Осака), которая работала с людьми с положительным тестом на коронавирус. 

На сегодняшний день в Японии выявлено 36 случаев заражения штаммом «омикрон». Всего новый вариант вируса зарегистрирован в 86 странах, включая Россию.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что заражение «омикроном» подтверждено у 25 человек.

#Япония #коронавирус #омикрон
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