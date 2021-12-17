В Японии «омикрон» впервые выявлен у человека, не выезжавшего за рубеж

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса у человека, не выезжавшего за границу, выявили в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заболевший молодой человек контактировал с девушкой, приехавшей из США и находившейся дома на карантине. У нее 16 декабря подтвердился омикрон-штамм Covid-19.

Молодой человек после встречи посетил футбольный матч, поэтому еще порядка 80 человек находятся в группе риска и должны находиться в изоляции.

Ранее заражение новой мутацией было выявлено у сотрудницы карантинной службы в аэропорту Кансай (Осака), которая работала с людьми с положительным тестом на коронавирус.

На сегодняшний день в Японии выявлено 36 случаев заражения штаммом «омикрон». Всего новый вариант вируса зарегистрирован в 86 странах, включая Россию.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что заражение «омикроном» подтверждено у 25 человек.