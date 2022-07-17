В Менделеевске к юбилею города сдадут несколько важных объектов

К 27 августа, ко Дню 55-летия Менделеевска, в городе будут запущены несколько долгожданных для жителей проектов. Сейчас в городе активно ведутся строительные работы, о чем в своем Telegram-канале рассказал руководитель района Радмир Беляев.

Так, уже через две недели в Менделеевске заработает сухой фонтан. Работы на уникальном объекте на Ушковских островах планируют завершить к 29 июля. Строительство сухого фонтана ведется на средства компании «Аммоний». К тому же в Менделеевске занимаются восстановлением светомузыкального фонтана в парке «Дружба» — работы оцениваются в 2 млн рублей.

Один из ключевых объектов, которого особенно ждут в городе, — завершение возведения стадиона на тысячу мест. Стройка объекта началась в 2019 году, но потом была заморожена из-за отсутствия финансирования. Сейчас определяется будущий облик административного здания на территории. Планируется, что именно здесь пройдет День города. «На сегодняшний день стадион готов на 47%», — уточнила в беседе с «Татар-информом» пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Преобразились и въезды в город: к финалу подошли работы по обновлению стелы «Менделеевский район» со стороны Елабуги. «Ее высота составляет 11,5 метра, ширина — 22,5 метра. Работы по обновлению объекта завершены», — поделилась собеседница агентства.

Также основные работы проведены по организации кольцевого движения на пересечении улиц Пушкина, Чоловского и Северная. На следующей неделе дорога будет открыта для общего пользования. В течение двух недель будут установлены дорожные знаки и проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

Особое внимание уделяется качеству работ, отметил Радмир Беляев. «Есть проблема по разрыву смет, с учетом подорожания материалов. Оперативно решаем вопрос с ГИСУ и Министерством строительства. Ни один акт не будет подписан без соответствующего уровня качества выполненных работ!» — заявил руководитель района.