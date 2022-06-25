В Тетюшском районе РТ проходит праздник мордовской культуры «Валда Шинясь 2022»

В селе Кильдюшево в Тетюшском районе Татарстана проходит праздник мордовской культуры «Валда Шинясь 2022». О красочном событии в своем Telegram-канале написал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Продолжаются наши традиционные народные праздники! Сегодня в Тетюшском районе Татарстана проходит республиканский праздник мордовской культуры „Валда Шинясь“. Валда Шинясь ила марта! Седейшкавань поздоровт, Валдо Шинясть чи марто!» — поприветствовал гостей и участников праздника руководитель республики.

В празднике участие принимают депутат Госдумы РФ VIII созыва Ильдар Гильмутдинов, замначальника Управления по реализации национальной политики Департамента по внутренней политике Президента РТ Евгений Ефимов, председатель Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и многие другие.

Официальную часть IX фестиваля открыл театрализованный пролог «Шинь часттнень коряс эрямс маштома» («Искусство жить по солнечным часам»), в котором мифологические персонажи эпоса рассказали об истории мордовского народа, его традициях и обычаях и создали особый колорит, слившись с красотой тетюшской земли.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Кильдюшево возродили древний обряд поклонения солнцу.