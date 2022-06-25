В Татарстане возродили древний обряд поклонения солнцу

25 июня жительницы села Кильдюшево в Тетюшском районе Татарстана воссоздали уникальный старинный обряд, который не проводился довольно продолжительное время. Впервые увидеть его журналистам удалось на празднике мордовской культуры «Валда Шинясь».

В переводе на русский язык «Валда шинясь» означает «светлый день» и ассоциируется именно с ярким, светлым солнцем, изобилием и плодородием. Жители села Кильдюшево, в котором проживают мордва-мокша, рассказывают, что в прошлом люди каждое свое утро начинали с поклона солнцу, а в день летнего солнцестояния выходили для этого в центр села и проводили специальные, посвященные солнцу обряды.

Организатор праздника Марина Кудашова поделилась с «Татар-инфомом», почему же обряд не проводился ранее: долгожительницы села, которые играют главную роль в данном мероприятии, по состоянию здоровья были не в силах проводить обряд, а молодые уже отошли от этого обычая, не знают слов, молитв. «Нет зова сердца», — пояснила собеседница агентства.

Несмотря на все сложности, старинный обряд все-таки было решено возродить и привлечь к нему как можно больше внимания общественности.

«Шити сюконяма» («Поклонение солнцу») проводится на рассвете. С первыми лучами солнца бабушка встает, умывается, зажигает свечу перед иконами, молится и собирает корзину. В корзину она кладет нехитрую снедь — хлеб, блины, яйца, пирог и выходит на перекресток. На перекрестке собираются ее подруги-односельчанки, все вместе они идут на родник под названием Кереметь — это святой источник, место моления мордвы. Моления здесь проводились на протяжении нескольких веков, с тех пор как в 1648 году образовалось село Кильдюшево. Уже тогда родник был широко известен.

Обычно в обряде принимают участие пять-шесть бабушек. В этом году ведущей, прочитавшей молитвы, стала жительница села Клавдия Ишелева. Согласно проведению обряда она рано встала, собралась, зажгла свечу, попросила благословение у икон, помолилась, собрала корзину и пошла на перекресток, где ее поджидали односельчанки и семь-восемь детей. На святом роднике они набрали воды, поднялись на пригорок, прочитали молитвы-«озксы» и поклонились Верховному Богу Шкаю и Богу Солнца Ши-Пазу.

«Молящиеся просили покровительства, благодарили богов за дары, дети прочли стихотворения — восхваление солнцу», — поделилась Марина Кудашова.

После молитв Клавдия Ишелева окропила водой детей и участниц обряда, чтобы не было хворей, а также посевы — для богатого урожая. Далее на костре приготовили обрядовое блюдо — «Ал ям». После началась совместная трапеза, и праздник «Валда Шинясь» продолжился.