В Тетюшском районе детям бойцов СВО вручили ранцы и сертификаты

Детям участников специальной военной операции из Тетюш вручили портфели. Мероприятие состоялось в рамках акции «Помоги собраться в школу». Поддержать тетюшан вызвалась администрация района, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

«Семьи наших военнослужащих и многодетные семьи понимают, что они не остались одни, мы с ними вместе. Все понимают и разделяют их трудности. Не просто дарим портфели, и все. Если им что-то нужно, в индивидуальном порядке мы стараемся помочь каждой семье», — отметил исполняющий обязанности главы Тетюшского района Евгений Курков.

Он также отметил, что район не остается в стороне, глава района Рамис Сафиуллов регулярно лично встречается с военнослужащими и передает бойцам для выполнения боевых задач специальную технику, предметы первой необходимости, продукты питания.

«Сейчас, когда люди попали в трудную ситуацию, Курскую, Белгородскую и Брянскую области тоже не оставляем без внимания. Следуя примеру Раиса Татарстана Рустама Минниханова, мы вместе с неравнодушными тетюшанами также перечислили часть заработной платы в помощь пострадавшим мирным жителям Курской области», — добавил Евгений Курков.

Школьные ранцы, подарки и денежные сертификаты сегодня вручили 55 детям участников СВО, которые учатся в 1-11-х классах.

Отметим, что ранее уже были вручены первые школьные ранцы 30 будущим первоклассникам. Каждый год в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» принимают участие все предприятия Тетюшского района и неравнодушные жители.

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в республике с 2007 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и партии «Единая Россия». Ее цель – помощь малообеспеченным и многодетным семьям, приемным детям, детям-инвалидам, она проводится по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности.

За время проведения акции в Татарстане помощь получили более 237 тыс. первоклассников и учащихся 2–11-х классов из нуждающихся семей на сумму свыше 333,8 млн рублей.