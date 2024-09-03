В тетюшском кафе, которое закрыли после смерти девочки, съевшей шаурму, нашли сальмонеллу

В кафе «Нур» в городе Тетюши, которое закрыли после смерти девочки, съевшей шаурму, обнаружены бактерии кишечной палочки и сальмонелла. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«По результатам лабораторных исследований: в заготовке для шаурмы, курице отварной, 4 смывах с внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении технологии приготовления блюд и режима мытья посуды. В сырой курице обнаружена сальмонелла», – заявили в ведомстве.

В настоящее время вся продукция утилизирована. Деятельность кафе «Нур» приостановлена на 80 суток. Идет следствие.

Напомним, 11-летняя девочка скончалась после того, как съела шаурму. Трагедия произошла 23 августа. При проведении эпидемиологического расследования санитарные врачи выявили в заведении многочисленные нарушения.