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После смертельного отравления школьницы шаурмой в Татарстане возбудили уголовное дело
После отравления ребенка в кафе «Нур» в городе Тетюши возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 11-летняя девочка скончалась после того, как съела шаурму. Трагедия произошла в минувшую пятницу.
При проведении эпидемиологического расследования санитарные врачи выявили в заведении многочисленные нарушения.
«В настоящее время тело направлено на экспертизу, которая позволит установить причину смерти ребенка», – сообщили в Следственном управлении СКР по Татарстану.
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