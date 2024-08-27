После смертельного отравления школьницы шаурмой в Татарстане возбудили уголовное дело

После отравления ребенка в кафе «Нур» в городе Тетюши возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 11-летняя девочка скончалась после того, как съела шаурму. Трагедия произошла в минувшую пятницу.

При проведении эпидемиологического расследования санитарные врачи выявили в заведении многочисленные нарушения.

«В настоящее время тело направлено на экспертизу, которая позволит установить причину смерти ребенка», – сообщили в Следственном управлении СКР по Татарстану.