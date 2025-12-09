«Завет будущим поколениям»: в Тетюшах в парке Победы открыли памятник участникам СВО

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

В Тетюшах в парке Победы состоялось торжественное открытие памятника участникам специальной военной операции.

Мероприятие «Гордись, Отчизна, славными сынами!» приурочили ко Дню Героев Отечества. В нем приняли участие родители погибших участников СВО, ветераны боевых действий, школьники, студенты, коллективы организаций и предприятий района. Всех их объединяло чувство благодарности землякам за их подвиги.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов подчеркнул, что памятник стал новым вечным символом памяти, мужества и героизма современного поколения.

«Сегодня мы видим прямую связь поколений: внуки и правнуки победителей с тем же бесстрашием встали на защиту интересов нашей страны и народа. Более четырехсот наших земляков участвуют в специальной военной операции. Трое из них носят звание Героя России, многие награждены орденами и медалями, каждый из них – живая легенда», – отметил глава.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Особые слова признательности звучали в адрес родителей, воспитавших современных героев.

Ирина Нагуськина, мама погибшего участника СВО, отметила: «Мы собрались, чтобы стать частью той истории, которую начали писать наши ребята – участники специальной военной операции… Этот памятник является символом нашего преклонения перед этими людьми, символом стойкости русского духа, который сломить невозможно», – сказала она.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

«Очень символично, что именно в День Героев Отечества в вашем районе открывается такой памятник. Это символ мужества, символ стойкости. Я уверена, что многие из тех, кто присутствует сейчас на митинге, глядя на памятник вспомнили и дедов, и прадедов, этот памятник стал связующим звеном между прошлым и настоящим», – отметила депутат Госсовета РТ Ляля Кудерметова.

Депутат Государственного Совета РТ Ринат Гайзатуллин напомнил, что тетюшская земля воспитала немало героев. Среди них Герои России Артем Кузин, Андрей Соколовский и Михаил Марцев.

«В 1941–1945 годы 11 тысяч человек получили звание Героя Советского Союза, среди них 353 героя из Татарстана, 700 тысяч наших земляков ушли на фронт. Российские солдаты продолжают сражаться за мир, за Родину, за свободу», – отметил парламентарий.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Бронзовый памятник работы скульптора Фаниля Валиуллина представляет собой фигуру российского солдата высотой более трех метров и весом почти в тонну. На памятнике пока нет имен, но вскоре на граните появятся имена героев района, и он станет местом общей памяти для жителей.

Военный комиссар Тетюшского района Фанис Гарифуллин подчеркнул: «Этот памятник – наша общая память и завет будущим поколениям. Особые слова благодарности главе района Рамису Сафиуллову и всей его команде за идею и воплощение, потому что этот монумент нужен и важен».

В завершение митинга участники возложили гирлянду и цветы к памятнику в память о земляках, погибших в ходе специальной военной операции.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».

Фото предоставлено Еленой Калашниковой