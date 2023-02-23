В телемарафоне «Все для Победы!» обсудили роль религии для участников СВО

Владыка Мефодий епископ Альметьевский и Бугульминский вместе с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным приняли участие в благотворительном телемарафоне «Все для Победы!», который сегодня проходит на ТНВ. Они рассказали о значении религии для бойцов – участников специальной военной операции (СВО).

«Духовенство всегда было со своим народом, с воинами, которые сражались. Любовь к Родине сподвигала духовенство вместе с солдатами идти на фронт», – отметил владыка Мефодий.

Сейчас важна поддержка, гуманитарная помощь, отмечают священнослужители. Так, от епархии Татарстана было отправлено около ста кубов гуманитарного груза в зону СВО. Духовное управление мусульман РТ накануне доставило в Луганскую область гуманитарный груз весом две тонны.

Напомним, сегодня с 10.00 на ТНВ проводится благотворительный телемарафон в поддержку участников СВО. Каждый желающий может принять участие в сборе средств на поддержку участников спецоперации: на экране телевизора отображается QR-код, через который зрители и могут оказать помощь. Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.