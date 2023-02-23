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ДУМ РТ доставило татарстанским военным в Луганскую область две тонны гуманитарного груза
Духовное управление мусульман сегодня оставило в зону проведения военной спецоперации гуманитарную помощь. Груз весом две тонны привезли в Луганскую область, где в одной из частей проходят службу солдаты из Татарстана. Им привезли халяльную тушенку весом в одну тонну, сгущенку, бронежилеты высокого класса защиты, 45 пар резиновых сапог, а также маскировочные сети, медикаменты, туристические коврики, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Бойцы получили не только гостинцы из родной республики, но также смогли проконсультироваться по вопросам шариата с хазратами.
На этом помощь не завершится – ДУМ РТ планирует повторно организовать доставку гуманитарного груза в зону СВО.
Акцию по бору средств в помощь мобилизованным солдатам из Татарстана продолжает благотворительный фонд «Закят», на сегодняшний день собрано уже 8,7 млн рублей, на которые закуплены продукты и необходимые военным вещи. Присоединиться к помощи могут все жалеющие.
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