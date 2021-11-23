В Telegram-каналах российских чиновников и госструктур не будет рекламного контента

Telegram исключил официальные каналы чиновников, госструктур и ведомостей из рекламной платформы, рекламные посты там отображаться не будут. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в комментариях на своем Telegram-канале.

«Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур», — сказал Дуров в ответ на вопрос пользователя, будет ли в каналах политиков присутствовать рекламный контент.

В октябре Telegram объявил, что тестирует рекламную платформу. Теперь каналы, имеющие более 1 тыс. подписчиков, смогут размещать небольшие пиар-посты.

Однако тематика таких объявлений должна соответствовать темам тех каналов, где они размещаются.

Создатель мессенджера также заметил, что реклама не будет показываться в списке чатов, личных беседах или группах. Такие посты не должны быть навязчивыми. Допускаются небольшие тексты до 160 символов без внешних ссылок и изображений.