Telegram тестирует новую функцию рекламных сообщений

В мессенджере Telegram сейчас проходит тестирование функции рекламных сообщений, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную платформу соцсети.

«Рекламные сообщения в настоящее время работают в тестовом режиме. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть основные расходы, мы начнем делиться доходами от рекламы с владельцами публичных каналов, в которых выводятся рекламные сообщения», — говорится в переводе информационного текста.

Отмечается, что при использовании функции личные данные пользователей не собираются и не анализируются для отображения рекламы — все читатели одного и того же канала в Telegram будут видеть одинаковый рекламный текст.

Публичный телеграм-канал эксперта Георгия Лобушкина подтвердил тестирование новой функции, отметив, что в спонсируемых сообщениях будет возможность добавлять только текст без медиафайлов, ссылок на внешние источники, а максимальная длина поста будет составлять 160 символов.

Кроме того, количество рекламы будет ограничено до одного сообщения на канал, который будет выводиться после прочтения всех новых информационных постов.