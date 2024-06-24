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В течение месяца ГАИ будет еще пристальнее следить за безопасностью на дорогах РТ
В ближайшее время в Татарстане будет объявлен месячник безопасности дорожного движения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.
«Сотрудники госавтоиснпекции разрабатывают план меропритий для борьбы с аварийностью. На следующей пресс-конференции мы объявим о месячнике безопасности, в рамках которого мы планируем сплотить жителей Татарстана вокруг проблемы аварийности», – рассказал Айрат Самигуллин.
Напомним, что ранее Татар-информ рассказывал о росте смертности на дорогах Татарстана. Число погибших уже на 38 смертей больше, чем за это же время в прошлом году.
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