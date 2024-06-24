«Ситуация на дорогах Татарстана - критична»: врио начальника Госавтоинспекции

На пресс-конференции в информационном агентстве «Татар-информ» врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин озвучил тревожные данные о ситуации на дорогах региона.

«С начала 2024 года в Татарстане зарегистрировано 1271 дорожно-транспортное происшествие. Трагическим итогом этих аварий стала гибель 140 человек», – рассказал Айрат Самигуллин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что количество погибших на 38 человек превышает показатели аналогичного периода прошлого года.