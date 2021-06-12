В театре Камала рассказали, как создавалась концепция реконструкции здания

При создании новой концепции театра Камала была создана проектировочная сессия, состоящая из двух частей. Во время ее проведения обсуждалось будущее устройство культурного учреждения, а также анализировался опыт более 50 театров и центров перформативного искусства мира. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе театра им. Камала.

«Сегодня театром совместно с Департаментом культурных программ Фонда „Институт развития городов Республики Татарстан“ подготовлен проект функционального задания на реконструкцию театра. В частности, в рамках подготовки функционального задания в конце апреля 2021 года была организована проектировочная сессия», — говорится в сообщении.

На сессии по проектированию изменений собрались 37 экспертов: 15 ключевых сотрудников Театра Камала, 11 ведущих российских специалистов из театральной и архитектурной сферы и 11 друзей театра из числа казанских профессионалов культуры. Например, среди них были директор театра Ильфир Якупов и главный режиссер Фарид Бикчантаев, который и открывал сессию, а также экс-куратор Нового Пространства Театра Наций Вера Мартынов, организатор фестиваля «Любимовка» Юрий Шехватов, оперный режиссер Екатерина Василёва, хореограф Нурбек Батулла, казанский архитектор Герман Бакулин и многие другие.

Мероприятие было поделено на две части. В первой половине дня группы экспертов проектировали будущую работу театра с точки зрения разных пользователей пространств: зрителей, артистов, сотрудников цехов и администрации театра, студентов и приезжающих на гастроли и фестивали коллег из других театров. После обеда участники уделили внимание работе с переменами и проектам развития.

В частности, на обсуждение были вынесены следующие вопросы: какие просветительские и досуговые программы должны появиться у театра, как ему работать с прилегающими общественными пространствами и озером Кабан, как прощаться со зданием перед реконструкцией и что делать, пока оно будет закрыто.

Помимо этого, было проведено кабинетное исследование на тему современных национальных театров в мире. Его ключевой целью являлось определить актуальные и перспективные направления развития национальных театров, зафиксировать основные форматы их работы и выявить успешные случаи обновления пространств, а также определить роль национального театра в культурной жизни отдельной страны, региона или города.

Для этого были изучены более 50 театров и центров перформативного искусства разных стран мира, таких как Великобритания, Канада, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Ирландия, Финляндия, Кипр, Казахстан, Индия, Филиппины, Сингапур, Новая Зеландия. Всего было рассмотрено 50 кейсов, при этом 16 из них были изучены более пристально, а с представителями некоторых из культурных учреждений были также проведены экспертные интервью. Результатом этого кабинетного исследования стало уточнение концептуальной основы функционального задания для архитекторов с учетом актуальных тенденций работы национальных театров в мире, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, для создания функционального задания был проведен анализ предоставленной документации, в том числе структуры штатного расписания театра. Эксперты также осмотрели здание театра и исследовали организацию и оборудование его пространств. Более того, были проведены фиксация и анализ текущих требований и технологических цепочек. Одним из ключевых мероприятий стала брифинг-сессия с директором и главным режиссером театра.

Более того, было проведено 29 интервью с 65 сотрудниками театра, представителями всех основных отделов. Также эксперты посетили московские театры для знакомства с их организацией и способом построения работы.

Реновация театра Камала планировалась уже давно. Распоряжение Кабинета Министров о капитальном ремонте здания театра вышло еще в 2014 году. В 2016 году Президенту республики Рустаму Минниханову представили несколько вариантов реконструкции. Реконструкция и создание новых пространств связаны не только с запросом на ремонт и увеличение площади, но и с развитием самого театра, рефлексией о его месте в современном обществе и роли в культуре Татарстана, отметили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что театр Камала ожидает реконструкция, благодаря которой на его территории появится кафе с видом на озеро Кабан и новые площади для репетиций.