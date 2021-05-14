Во время реконструкции театра им. Камала все спектакли будут проходит в КЦ «Сайдаш»

После того как театр им. Камала в Казани закроют на реконструкцию, все спектакли труппы будут проходить в КЦ «Сайдаш». При этом после проведения всех ремонтных работ на территории культурного учреждения появится кафе с видом на озеро Кабан. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минкульта РТ.

«Для полноценного функционирования театра необходимо расширение площадей. Сейчас специалистами и профессиональным сообществом изучается мировой опыт, после чего концепция будет доработана. <...> На время проведения реконструкции спектакли будут проходить в КЦ „Сайдаш“», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день театр им. Камала нуждается в площадке для репетиций труппы. Из-за ее отсутствия артисты вынуждены посменно проводить прогоны спектаклей в малом зале, что мешает организовывать там выступления в полном объеме.

Помимо этого сейчас декорации производят отдельно и доставляют в театр со стороны ул.Татарстан, мешая проезду машин и проходу пешеходов. В то время как после реконструкции в производственном цеху появится возможность монтировать декорации и поднимать их на грузовом лифте в специальный карман сцены напрямую, отметили в пресс-службе.

Также планируется расширить гримерки для артистов и создать детские студии и кафе с видом на озеро Кабан. Его кухня будет работать как для артистов, так и для посетителей театра. Таким образом, после проведения всех работ по реорганизации здания театра, культурное учреждение начнет работать в тандеме с новыми общественными пространствами, созданными вокруг его территории.

Сроки и этапы реконструкции театра им. Камала еще неизвестны. Для начала необходимо утвердить концепцию проекта, а также на ее основании сформировать техническое задание, рассказали в ведомстве. Инициатором проведения работ по реконструкции театра, а также организатором стратегической сессии по обсуждению обновления здания выступил Департамент культурных проектов фонда «Институт развития городов РТ».