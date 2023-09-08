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В театре Камала побывал Федор Бондарчук
Актер, кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук вместе с режиссером Жорой Крыжовниковым сегодня посетили театр имени Галиасгара Камала. Соответствующее видео пресс-служба театра опубликовала в своем Telegram-канале.
Гости осмотрели интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы», посвященный истории татарского театра. Отмечается, что экскурсию для них «провел директор театра Камала Ильфир Якупов».
Крыжовников ранее планировал снять в Татарстане сериал «Слово пацана» по одноименной книге Роберта Гараева о местных ОПГ, но затем работа над ним была приостановлена без объяснения причин. Этому предшествовала неоднозначная реакция со стороны общественности республики.
Видео: t.me/kamalteatr/.
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