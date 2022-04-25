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Культура
25 апреля 2022  19:18

Съемочная группа приостановила работу над сериалом «Слово пацана»

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Съемочная группа режиссера Жоры Крыжовникова приостановила работу над сериалом о татарстанских группировках «Слово пацана». Об этом в соцсетях сообщила кастинг-директор Юлия Марина, набиравшая массовку в Казани и Набережных Челнах.

В январе стало известно, что московские кинопродюсеры собрались снять сериал по книге Роберта Гараева «Слово пацана», посвященной молодежной преступности в Татарстане 1980-90 годов.

Команда Юлии Мариной проводила кастинги в Казани и Набережных Челнах. Для съемок искали юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 и от 18 до 23 лет. 

Планы кинопродюсеров снять сериал о молодежной преступности вызвали возмущение в обществе. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец попросила прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность вовлечения подростков в съемки такого фильма. 

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова также отметила, что вопрос сложный и важно не допустить пропаганды преступного образа жизни. 

#кино #съемки
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