Съемочная группа приостановила работу над сериалом «Слово пацана»

Съемочная группа режиссера Жоры Крыжовникова приостановила работу над сериалом о татарстанских группировках «Слово пацана». Об этом в соцсетях сообщила кастинг-директор Юлия Марина, набиравшая массовку в Казани и Набережных Челнах.

В январе стало известно, что московские кинопродюсеры собрались снять сериал по книге Роберта Гараева «Слово пацана», посвященной молодежной преступности в Татарстане 1980-90 годов.

Команда Юлии Мариной проводила кастинги в Казани и Набережных Челнах. Для съемок искали юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 и от 18 до 23 лет.

Планы кинопродюсеров снять сериал о молодежной преступности вызвали возмущение в обществе. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец попросила прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность вовлечения подростков в съемки такого фильма.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова также отметила, что вопрос сложный и важно не допустить пропаганды преступного образа жизни.