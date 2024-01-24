В театре «Экият» на кукольной лаборатории создадут эскиз русской сказки «Марья Моревна»

В Татарском государственном театре кукол «Экият» стартовала театральная кукольная лаборатория «Экият-Lab», уже пятая по счету. Об этом «Татар-информу» рассказали в учреждении культуры.

Первый день лаборатории начался с тренинга по актерскому мастерству под руководством режиссера Айдара Заббарова.

Айдар Заббаров — одно из ярких имен новой генерации российской режиссуры. Он широко известен постановками в театрах родного Татарстана, а также в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, Московском театре «Современник», Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета.

Скоро к лаборатории присоединятся главный режиссер Московского театра кукол, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Наталья Пахомова, главный художник Театра Российской армии Анастасия Глебова и российский композитор Николай Морозов.

Вместе с артистами театра гости в течение трех дней подготовят эскиз по русской народной сказке «Марья Моревна». Работа лаборатории продлится до 30 января.

«Отличие каждой лаборатории — в педагогах и мастерах, которые с нами работают. В этом году это Айдар Заббаров, который является своеобразным мостиком между режиссурой региональной и столичной, так как активно работает и там, и здесь. Его опыт нам очень интересен. Также в лаборатории принимает участие Наталья Пахомова, человек с огромным постановочным и организационным опытом, со своим ярким почерком. Анастасия Глебова, главный художник Театра Российской армии, преподает в ГИТИСе дисциплины „Основы композиции“ и „Сценографическая композиция“, художественный руководитель курса. Она умеет создавать полотна на огромных сценах, истинный мастер своего дела с необъятной фантазией и широтой мышления. Еще один участник, Николай Морозов, — просто чудесный композитор. Нам очень интересен опыт этих мастеров, которые помогут нам раскрыть свои доселе невиданные стороны», — рассказал «Татар-информу» художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, отвечая на вопрос об отличиях юбилейной лаборатории от предыдущих.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более тысячи детей бойцов СВО посмотрели новогодний спектакль в Театре кукол «Экият».

Фотографии предоставлены театром кукол «Экият».