Более тысячи детей бойцов СВО посмотрели новогодний спектакль в Театре кукол «Экият»

В общей сложности 1061 ребенок из семей участников специальной военной операции посмотрел новогодний спектакль в Театре кукол «Экият». За весь новогодний период артисты театра сыграли 117 представлений.

«Всего на русском и татарском языках спектакли посмотрели более 29 тыс. зрителей», — рассказала «Татар-информу» заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Праздничный марафон, стартовавший 15 декабря, завершился накануне, 8 января. В этом году для малышей и их родителей были представлены постановки «Морозко — зимнее шоу» на русском языке и «Суык бабай — кышкы тамаша» на татарском.

Режиссером выступил худрук театра Ильгиз Зайниев. После каждого спектакля в фойе театра разыгрывалась интермедия вокруг елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и полюбившихся публике сказочных героев.

Все актеры, воплощавшиеся на публике в сказочных персонажей, играли с душой, настроением и задором, чтобы у каждого ребенка было ощущение незабываемого новогоднего праздника, светящаяся улыбка и счастливые глаза.

«Завершились новогодние каникулы, но наш театр продолжает работать над новыми постановками для своих любимых зрителей, — поделились в пресс-службе театра. — В феврале театр готовит премьеру спектакля по пьесе Туфана Миннуллина. В конце января состоится юбилейная, пятая кукольная театральная лаборатория „Экият-LAB“».

Помимо этого, в старый Новый год, 13 января, в Театре кукол «Экият» покажут спектакль для молодежи и взрослых «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя. Для зрителей состоится интермедия вокруг елки с участием Деда Мороза и Снегурочки.