В Татьянин день депутаты ГД РФ встретились со студентами из Татарстана и других регионов

Сегодня, в Татьянин день, в российском парламенте прошла встреча депутатов со студентами из десяти регионов страны.

Во встрече приняли участие студенты из городов: Казань, Чебоксары, Саранск, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Калининград, Владимир, Ижевск, Арзамас, а также из Башкортостана, Крыма и Камчатки. Ребята смогли обсудить интересующие их вопросы.

Парламентарии вспомнили свои студенческие годы, рассказывали студентам о том, что было сделано Госдумой для студентов и вузов, обсудили вопросы поддержки молодых студенческих семей в рамках объявленного в Российской Федерации Года семьи.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова отметила, что в России ежегодно прирастает поколение умных, талантливых, активных и целеустремленных ребят.