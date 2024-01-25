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В Татьянин день депутаты ГД РФ встретились со студентами из Татарстана и других регионов
Сегодня, в Татьянин день, в российском парламенте прошла встреча депутатов со студентами из десяти регионов страны.
Во встрече приняли участие студенты из городов: Казань, Чебоксары, Саранск, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Калининград, Владимир, Ижевск, Арзамас, а также из Башкортостана, Крыма и Камчатки. Ребята смогли обсудить интересующие их вопросы.
Парламентарии вспомнили свои студенческие годы, рассказывали студентам о том, что было сделано Госдумой для студентов и вузов, обсудили вопросы поддержки молодых студенческих семей в рамках объявленного в Российской Федерации Года семьи.
Депутат Госдумы Татьяна Ларионова отметила, что в России ежегодно прирастает поколение умных, талантливых, активных и целеустремленных ребят.
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