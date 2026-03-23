СВО 23 марта 2026 13:06

В Татвоенкомате рассказали об отличии Войск беспилотных систем от других родов войск

В Татвоенкомате рассказали об отличии Войск беспилотных систем от других родов войск
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Набор в Войска беспилотных систем начался с 1 декабря прошлого года. Контракт на службу в этот род войск отличается тем, что после его окончания боец увольняется, рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

По его словам, на протяжении всего контракта, который заключается на год, бойца не переведут в другой род войск.

Годом службы по контракту в Войсках беспилотных систем студенты могут заменить срочную службу – их переведут на дистанционный формат обучения, год учебы для них потерян не будет, им будут оказывать содействие с учебой. На время контракта студент не будет оплачивать обучение, а по возвращении его переведут на бюджет. Три месяца из года уйдут на обучение, все остальное время – на службу. Боец получит все льготы, денежное довольствие, а по окончании срока контракта – статус ветерана боевых действий.

«На данный момент меры поддержки в Татарстане – одни из лучших по стране. На сегодняшний день единоразовая выплата составляет 2,5 млн от Республики Татарстана и 400 тыс. от Министерства обороны. То есть пока военнослужащий проходит обучение, ему приходит 2,9 млн рублей», – объяснил Егор Горячев.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

«Дроны – это армия будущего»: как стать бойцом Войск беспилотных систем
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

Как спиленная Чупай-гора стала местом силы

