В Татвоенкомате рассказали, когда электронная повестка считается врученной

В Военном комиссариате Татарстана объяснили, когда электронная повестка будет считаться врученной.

«Информация о направлении гражданину электронной повестки вносится в общедоступный Реестр повесток. Узнать о том, что на ваше имя была выписана повестка, можно благодаря уведомлению, которое автоматически появится на Госуслугах. Более подробную информацию можно узнать на портале Реестрповесток.рф», – рассказали «Татар-информу» в Военном комиссариате Татарстана.

Если человек зарегистрирован на портале Госуслуг, то электронная повестка будет считаться врученной в день ее отправки.

«Если гражданина нет на Госуслугах, то тогда повестка в автоматическом режиме направляется в Реестр повесток. По истечении 7 дней повестка считается врученной, даже если гражданин не заходил в Реестр повесток», – добавили в Татвоенкомате.

