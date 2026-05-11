В Татвоенкомате объяснили, кому рассылают электронные повестки

В Военкомате Татарстана объяснили, что электронные повестки высылаются в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».

Они могут прийти тем, кто подлежит воинской службе по призыву, а также тем, кто уже прошел службу и находится в запасе. Тех, кто относится к категории военнослужащих в запасе, вызывают в военкоматы для уточнения и сверки данных – например, о месте работы, жительства, семейном положении или состоянии здоровья.

«Электронные повестки используются для оповещения граждан. Информация о том, что электронная повестка направлена, вносится в общедоступный Реестр повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 дней к гражданину, согласно закону “О воинской обязанности и военной службе”, применяются временные ограничительные меры», – отметили в военном комиссариате.

В Военкомате Татарстана отметили, что электронные повестки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Подробный материал об электронных повестках читайте на «Татар-информе» по ссылке.