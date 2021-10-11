Как получить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции и QR-код переболевшего

Получить сертификат можно на портале Госуслуг РФ. Для этого необходимо предоставить свой СНИЛС в пункте вакцинации, после чего ваши сведения внесут в регистр вакцинированных.

После того, как вы пройдете оба этапа вакцинации, электронный сертификат появится на портале, в приложении Госуслуг и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

В сертификате зафиксированы даты обоих этапов вакцинации, название и серия вакцины, и QR-код для проверки. Сертификат – это документ, подтверждающий прохождение вакцинации от Covid-19.

Сертификат о вакцинации можно открыть на портале Госуслуг на странице с сертификатом или через поиск по слову «вакцинация». Сертификат появляется только у пользователей Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Подтвердить ее можно через онлайн банк, в МФЦ, с помощью электронной подписи или через Почту России.

Обычно, сертификат приходит в течение суток после завершения вакцинации. Но из-за особенностей работы медучреждения, где была сделана прививка, может прийти в течение нескольких дней.

Если вы не видите свой сертификат, возможно, ваш СНИЛС не указан в регистре, или медицинская организация не внесла в регистр ваши данные, или внесла их некорректно. Возможно, из-за того, что во время первой прививки у вас еще не было подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Или вы не заходили в дневник вакцинированного и не подтверждали факт вакцинации.

Если у вас возникли проблемы с получением сертификата, необходимо обратиться по месту вакцинации или на горячую линию 122 для проверки ваших данных в регистре. Обязательно проверьте СНИЛС и дату рождения. Если все данные верны, попросите медучреждение отправить ваши данные в регистр заново.

Важно помнить, что электронный сертификат появляется после введения второго компонента прививки. После получения первого компонента на почту и в личный кабинет на Госуслугах должно прийти письмо о вакцинации – в нем будет указана дата вашей вакцинации, место, где вы ее делали, также вам предложат заполнить дневник самонаблюдений. А после получения второго компонента вакцины придет письмо со ссылкой на ваш сертификат.

Если вакцина однокомпонентная, то сертификат с QR-кодом появится после первой прививки. Также сертификат придет на почту и в личный кабинет на Госуслугах РФ.

Как получить QR-код для переболевшего?

Если вы переболели подтвержденной коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и ваши данные внесены в федеральный регистр заболевших, то вы получите сертификат о перенесенном заболевании Covid-19 и QR-код.

Для получения этого сертификата также необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах РФ.

Если вы переболели бессимптомно или не обращались к врачу во время болезни, то получить QR-код для переболевшего не сможете.

Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для его получения.