В «Татнефть Арене» пройдет первый в истории Татарстана матч по следж-хоккею

30 марта на льду «Татнефть Арены» состоится первый в истории Татарстана официальный матч по следж-хоккею.

Участие в исторической встрече примут 24 следж-хоккеиста с ограниченными возможностями в возрасте от 10 до 18 лет команды «Барс-следж» из Казани и «Локо-следж» из Ярославля.

Начало игры запланировано на 15:30 по московскому времени.

Ранее в «Татнефть Арене» в рамках акции «Хоккей каждому» на лед вышли дети с ограниченными возможностями здоровья из Казани и Нижнекамска, а также игроки «Ак Барса», «Нефтехимика», «Локомотива» и «Северстали».

Напомним, в начале сезона 2021/22 «Ак Барс» объявил о создании следж-хоккейной команды в Татарстане.