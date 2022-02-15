В Казани прошел благотворительный матч по следж-хоккею

Сегодня в казанской «Татнефть Арене» прошел благотворительный матч для детей с нарушением двигательной функции. Вместе с детьми из команд «Вымпел» и «Метеор» на лед вышли профессиональные хоккеисты и чиновники.

Сразу поясним, что в следж-хоккее на ледовую площадку выходят ребята, передвигающиеся на инвалидных колясках. Им помогают штурманы. Одними из таковых сегодня были мэр Казани Ильсур Метшин, известный форвард сборной СССР Сергей Шепелев. Кроме них в роли штурманов выступили хоккеисты «Ак Барса» Данис Зарипов, Александр Бурмистров, Дмитрий Юдин, игроки нижнекамского «Нефтехимика» Марат Хайруллин, Павел Порядин, по два представителя ярославского «Локомотива» и череповецкой «Северстали». Эти команды сейчас участвуют здесь в «Турнире на паузе». Были и представители команд Ночной Хоккейной Лиги.



Организаторами мероприятия стали региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги в Республике Татарстан и ивент-агентство «Даже если». Именно им впервые пришла идея организовать подобный матч.

ХК «Ак Барс», Федерация хоккея РТ, фонд «День добрых дел» также выступили партнерами благотворительного матча. Такие игры стали традицией с 2018 года. За это время в них приняли участие более 100 детей. Вот и сегодня в рядах «Вымпела» и «Метеора» были не только казанские ребята, но и, например, шестеро представителей Нижнекамска. В 2019 году «Хоккей каждому» был отмечен наградой премии «Event-прорыв» в Нижнем Новгороде и стал победителем в номинации «Лучший социальный проект».



Такие матчи носят символический характер, здесь не стоит задача непременно кого-то обыграть. Намного важнее – дать детям шанс просто почувствовать себя в роли хоккеистов, испытать непередаваемые эмоции, которых так не хватает в повседневной непростой жизни. Ведь многие из них вообще впервые в жизни выходят на лёд. Вот и сегодня в азартной и веселой игре победителей не было — самая настоящая боевая ничья 7:7.



Значимым продолжением этого благородного проекта стало создание Центра развития адаптивного спорта РТ, на базе которого была сформирована первая в Татарстане, детская команда по следж-хоккею «Ак Барс следж».