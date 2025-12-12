Фото: © Жанна Иркина

В «Татмедиа» завершился практикум «Вертикальное видео – новый тренд: как поставить на поток создание Shorts-контента?», нацеленный на обучение созданию вертикальных видео в формате сторителлинга.

На протяжении 6 часов участники практикума – корреспонденты, smm-специалисты, главные редакторы и операторы районных редакций – изучали тонкости создания вертикальных видеороликов.

Фото: © Жанна Иркина

Своим опытом поделились специалисты районных СМИ, которые в совершенстве освоили технологию видеосторителлинга. Это SMM-специалисты «Мамадыш-информ», «Высокогорских вестей», «Пестрецы-информ».

Также профессиональными секретами поделились специалисты «Татмедиа-видео». Этот отдел специализируется на создании видеосторителлинга. За год вертикальные ролики за авторством сотрудников «Татмедиа-видео» набрали больше 25 млн просмотров в социальных сетях.

Фото: © Жанна Иркина

Участники практикума не просто слушали спикеров, но и сами учились монтировать видеоролики в телефоне. Каждый участник, а их было 150 человек, смог в течение дня снять и смонтировать свою видеоисторию. Свои ролики они презентовали спикерам и по завершении семинара получили сертификаты об успешном прохождении обучающего курса.

Видеосторителлинг – одно из приоритетных направлений работы редакций «Татмедиа». Снимают на телефон и самостоятельно монтируют вертикальные ролики как телевизионщики, так и газетчики. За 2025 год видеоистории, созданные редакциями «Татмедиа», набрали более 60 млн просмотров в социальных сетях.