Общество 12 декабря 2025 14:55

В Казани проходит практикум «Вертикальное видео – новый тренд» от «Татмедиа»

Фото: © Жанна Иркина

В столице Татарстана проходит практикум «Вертикальное видео – новый тренд: как поставить на поток создание Shorts-контента?». Он нацелен на обучение созданию вертикальных видео в формате сторителлинга.

Мероприятие проходит в рамках концепции «Цифровая трансформация», направленной на обновление медиасреды и развитие навыков работы с современными форматами.

Фото: © Жанна Иркина

Участников практикума поприветствовали генеральный директор Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Они отметили важность работы редакций в формате вертикального видеосторителлинга и соответствующего обучения.

Программа включает теоретические и практические занятия от специалистов районных СМИ, посвященные тонкостям создания коротких видеороликов. Собственрный опыт работы представили Евгения Григина из «Мамадыш-информа», Камиля Заляева из «Высокогорских вестей», Зухра Галимуллина и Люция Сиразеева из «Пестрецы-информа».

Во время практикума участникам предстоит самостоятельно создать видеоисторию. В этом им помогут специалисты «Татмедиа-видео».

#татмедиа #Айдар Салимгараев #Шамиль Садыков
