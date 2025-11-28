В «Татмедиа» прошел турнир по командным шахматам — чесболу

В здании «Татмедиа» сегодня впервые прошел корпоративный турнир по чесболу — уникальной командной версии шахмат, разработанной в Казани. За специальными столами с кнопками встретились четыре сборные команды от разных редакций и подразделений.

Чесбол — это шахматы «8 на 8», где каждый участник команды отвечает за ходы фигур на своей вертикали. Право хода определяется автоматизированной системой по принципу первенства нажатия на кнопку. Согласно регламенту, любое общение между игроками во время партии запрещено.

Судья турнира Роман Стрельников пояснил, что важным элементом тактики является право капитана один раз за игру взять минутный тайм-аут для обсуждения позиции с командой.

«Самый главный лозунг этой игры – «Будь лидером коллективной игры». Это очень соответствует жизненной ситуации, когда человек понимает, что его решение оптимальное для всего сообщества, и берет на себя ответственность», – рассказал представитель команды «Татар-информа» Наиль Селиванов.

Автором концепции чесбола является казанский инженер Степан Сильвестров, основавший эту дисциплину в 2009 году. Сегодня он руководитель Федерации чесбола.

По его словам, уникальность игры заключается в том, что она сочетает командный принцип с полной самостоятельностью каждого игрока при принятии решений.

«Уникальность чесбола в том, что при командной игре каждый принимает решение сам в соответствии с шахматной позицией – никто не может ему ни помочь, ни подсказать. В этом есть и острота, и особое философское начало», –заметил Сильвестров.

Инициатива провести турнир исходила от генерального директора АО «ТАТМЕДИА» Шамиля Садыкова. Первоначально планировали играть в «большие» шахматы на улице, но погода внесла коррективы.

В результате сформировали четыре команды: «Татар-информ», сборная АО и РА «Татмедиа», «Республика Татарстан» и «Ладья», куда вошли сотрудники газет «Сувар», «Шәһри Казан» и «Идель».

Основатель чесбола добавил, что видит в нем не просто игру, а целую образовательную и культурную концепцию. Он и его единомышленники разработали проект «чесбол-студии» – современного коворкинг-пространства, где шахматные занятия будут сочетаться с физической активностью, что, по мнению разработчиков, усиливает когнитивные способности.

«Мы хотим, чтобы люди взаимодействовали и понимали друг друга без протоколов и технологических карт, когда они видят полное состояние системы и, зная, за что отвечают, действуют самостоятельно. Мы реализовали это на шахматах, потому что это интеллектуальная игра и в ней это получает увлекательную, состязательную форму», –уточнил основатель игры.

В напряженном финале победу одержала команда «Татмедиа», а сборная «Татар-информа» заняла второе место.

«Мы выросли из уровня опробования и накопили немалый опыт. Я уверен, что в обозримом будущем в Казани появится чесбол-студия как точка сборки и развития нашей шахматной культуры», – заключил Степан Сильвестров.

Фото и видео: Чулпан Шакирова / «Татар-информ»