«Это часть нашей культуры»: развитие чесбола или командные шахматы из Татарстана

Казанский инженер Степан Сильвестров в июле 2009 года сумел доказать, что игра в шахматы может быть и командной, разработав и основав уникальный в своем роде вид спорта – чесбол. Подробнее о новых концепциях развития командных шахмат из Татарстана – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Чесбол — это командные шахматы «8 на 8», где каждый из игроков отвечает за выделенную вертикаль

Фото: «Татар-информ»

Если вы еще не слышали и не знаете, что такое чесбол, то вот вам краткое пособие. Чесбол – это командные шахматы «8 на 8», где каждый из игроков команды отвечает за выделенную вертикаль, с которой он может делать ходы. Право хода в команде определяется автоматизированной системой с кнопкой по признаку первенства запроса. Общение и подсказки любого вида запрещены, за этим следит судья турнира.

«Такой вид спорта, как чесбол, мы разработали сами. Да, в мире существует достаточно много видов командных игр в шахматы. Именно чесбол наиболее полно раскрывает принципы командной работы. Уникальность чесбола в том, что при командной игре каждый принимает решение сам в соответствии с шахматной позицией – никто не может ему ни помочь, ни подсказать. В этом есть и острота, и особое философское начало. Если в мире аналогов нет, значит, это никому не нужно. Аналоги, конечно, есть, но как техническое решение чесбол имеет уникальные признаки и патентную чистоту», – отвечает основатель и руководитель Федерации чесбола Степан Сильвестров на вопрос о наличии аналогов чесбола.

Степан Сильвестров: «Уникальность чесбола в том, что при командной игре каждый принимает решение сам в соответствии с шахматной позицией – никто не может ему ни помочь, ни подсказать» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С момента первой игры в чесбол прошло уже 13 лет, а данный вид спорта не просто остается актуальным и по сей день, но и постепенно перерастает привычные вершины, требуя для себя новых этапов развития.

Вторая, сетевая, форма в развитии чесбола и командных шахмат

Ограничения на проведение общественных мероприятий, возникшие в 2020 году в силу объективных причин, бросили чесболу новый вызов. Было принято решение создать сетевой чесбол, в связи с чем было разработано программное обеспечение, позволяющее шахматистам играть дистанционно с телефонов или с персональных компьютеров. Два-три месяца ушло на разработку программы, и уже спустя год было проведено два крупных мероприятия по сетевому чесболу, а один из них – международный.

«Наша программная платформа показала, что сетевая игра в чесбол – это интересно и действительно актуально. Однако в ходе опробования проявилась системная проблема: при удаленной игре чесбол теряет свою зрелищность. Если при обычной игре мы видим одухотворенность людей, решимость и силу духа команды, то в сетевой чувственность теряется», – говорит Сильвестров. Несомненно, что сетевому чесболу требуются дальнейшие совершенствования.

Отличительный признак чесбола от классических шахмат – подвижность – позволяет развивать шахматное образование в формате современных передовых технологий. В частности, предлагается дополнить программу учебных занятий комплексом физических активностей, таких как настольный теннис, виды современных танцев, гимнастика, цигун. Для развития этой концепции мы разработали модель оснащения целого спортзала для шахматного обучения – студию чесбола.

Эскиз предоставлен Степаном Сильвестровым

«Имеется много исследований, доказывающих, что физическая активность увеличивает умственные способности: усиливает память, ускоряет мыслительные процессы. В педагогике существует много исследований, подтверждающих это. Но мы пошли еще дальше: кроме занятий в зале мы добавили функцию общения с другими студиями в режиме конференц-сообщества, с использованием медиафасадов и интерактивных дисплеев», – заявил руководитель Федерации чесбола.

«Несколько лет назад была хорошая идея – построить в Казани шахматный дворец. Я видел архитектурный эскиз здания в 9 этажей, отличный проект. Но сложилось, что дворец так и не был построен, возможно, оно и к лучшему. Удобно, когда шахматные школы находятся в своем районе, недалеко от дома. Оборудованные шахматные школы студии, расположенные в каждом районе Казани, в других городах республики, объединяются через сеть и формируют активное шахматное сообщество. Специально разработанная учебная программа, включающая: шахматы, чесбол, физическую активность, формирует отдельный культурный базис», – заключает он.

На самом деле шахматы и есть часть нашей исторической культуры. У нас и в школах, и дома, и во дворах люди всегда играли в шахматы. Развивая и чесбол, мы можем приобщать к нашей культуре людей по всему миру.

Логичный вопрос: откуда деньги, проект самоокупаемый?

Финансирование, по словам руководителя Федерации чесбола, может быть как с привлечением бюджетных средств, так и в порядке программы социальной ответственности предприятий или граждан. Чесбол-студия – это в первую очередь образовательно-воспитательный социальный проект.

«Вопрос окупаемости двоякий. С одной стороны, сегодня компьютерные и спортивные игры имеют денежный оборот, сравнимый с оборотом крупных корпораций. С другой, применительно к чесболу – это игра новая, а любое новое не получает окупаемость в короткие сроки. Оно должно пройти этапы проверки, развития и формирования широкого интереса в условиях внешнего финансирования. Поэтому ожидать, что чесбол и шахматные школы студии в краткосрочный период начнут окупаться, – неправильно», – считает наш собеседник.

Эскиз предоставлен Степаном Сильвестровым

«Тогда для чего это нужно? Мы, впереди идущие, каждый, осознанно или нет, несем ответственность за создание благоприятной среды в обществе. Инвестиции в образование и воспитание создают наше общее будущее. Мы должны помнить это», – уверен Сильвестров.

Как организовать чесбол-студию?

«На самом деле, в каждом городе-поселке можно найти помещение площадью 110-180 квадратных метров, оборудовать и оснастить его по разработанным нами стандартам. Наша концепция предполагает коллективное пользование студией по типу коворкинг-площадки. Так, любой шахматный тренер, будь он учитель шахматной школы либо самозанятый, сможет арендовать зал и провести занятия со своими учениками. При этом аренда для него будет совершенно бесплатной. В этой схеме затраты мы видим как инвестиции в наше будущее. Мы как общество получаем воспитательную работу и продвижение здоровой и интеллектуальной культуры», – рассказывает наш собеседник.

Эскиз предоставлен Степаном Сильвестровым

Тут же смогут заниматься и проводить турниры более опытные шахматист – студенты, ветераны шахмат. Ведь еще одна сторона кроме чисто воспитательного образовательного процесса – объединяющая. При появлении подобной студии появится возможность проводить турниры и слеты», – уверен Сильвестров.

Чесбол-студия – недоступно. Как быть сейчас – мечтать или решать? Выход есть

При этом ограничиваться на организации чесбол-студии неправильно. Степан Сильвестров считает, что есть и другой вариант.

Эскиз предоставлен Степаном Сильвестровым

«В абсолютно любой шахматной школе можно установить стол размером 160х80 см, состоящий из доски, автоматизированной системы из компьютера, двух мониторов с часами, а также четырех кнопок с каждой стороны по длине. Подобный стол дополнит процесс шахматного образования неким развлечением и дополнительным упражнением в виде командной игры в чесбол», – говорит он.

Можно заметить, что в большом чесболе кнопок 8, а в настольном всего 4. Это объясняется не только ограничением в помещении, но и ограничением по количеству игроков. Как правило, в шахматных группах в среднем занимается по 8-10 человек, так что вариант игры 4 на 4 будет кстати, чем 8 на 8.

Оборудованный для чесбола стол позволит существенно разнообразить образовательные процессы в шахматных секциях: на нем можно показать различные этюды или же проводить тренировочные игры.

Эскиз предоставлен Степаном Сильвестровым

«Мы планируем, для нас не будет проблемой собрать такой стол. У нас имеются все необходимые комплектующие, автоматика и программное обеспечение уже отработаны. Осталось лишь модифицировать все в один стол. Хотя, справедливости ради, и оборудование чесбол-студии не является большой проблемой, все уже отработано. Но все же стол есть стол, а студия есть студия. Поэтому как минимум одна студия Казани нужна, именно как точка сборки и развития нашей шахматной культуры.

Мы выросли уровень опробования и накопили немалый опыт. Мы не раз проводили республиканские и всероссийские чемпионаты и выявили, что шахматному сообществу чесбол очень интересен, а новизна признается всеми без исключения. Мы планируем проводить еще больше чемпионатов – городских, республиканских, всероссийских. Я уверен, что в обозримом будущем в Казани будет чесбол-студия», – считает Сильвестров.