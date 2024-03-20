В «Татмедиа» прошел медиаифтар для сотрудников и ветеранов отрасли

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Сегодня в АО «Татмедиа» прошел медиаифтар. В нем помимо сотрудников холдинга и ветеранов отрасли приняли участие и представители телерадиокомпании «Новый Век», Радио Татарстана, Союза писателей РТ, члены духовенства. Инициатором мероприятия выступил главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон.

«Всего было приглашено 105 человек — это люди, связанные с прессой. Я являюсь одним из главных организаторов, в этом году нас поддержали генеральный директор АО „Татмедиа“ Шамиль Садыков и руководитель Республиканского агентства печати и массовых коммуникаций „Татмедиа“ Айдар Салимгараев. Они всегда поддерживают эту инициативу, спасибо большое!» — сказал Лябиб Лерон.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

На ифтар был приглашен главный казый РТ Джалиль Фазлыев. Азан произнес драматург Данил Салихов. Джалиль хазрат выступил с вагазом, также прочитал молитву, посвятив духам умерших.

«Многие наши коллеги в „Татмедиа“ сейчас постятся. Мы пригласили наших коллег из разных средств массовой информации. Также позвали наших ветеранов, чтобы увидеться с ними, тепло пообщаться. Пусть Всевышний примет», — обратился к участникам ифтара генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

В ифтаре также приняли участие председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла, депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев.

Напомним, что республиканский ифтар пройдет в столице Татарстана 29 марта на площадке «Казань Экспо». Гостями праздника станут представители делегаций из ОАЭ и Саудовской Аравии, Турции, Катара, Палестины, Кувейта и Бахрейна.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»