Молитвы за Палестину, плов и 12 тыс. гостей: как пройдет Республиканский ифтар в Казани

Ифтар в этом году пройдет в 19-й день месяца Рамадан (29 марта), коллективное разговение завершит вторую декаду священного месяца в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гостями Республиканского ифтара станут делегации из ОАЭ, Палестины, Саудовской Аравии и Турции

Ифтар в этом году пройдет в 19-й день месяца Рамадан (29 марта), коллективное разговение завершит вторую декаду священного месяца в Татарстане. Среди гостей ожидается 6,5 тысячи женщин и 5,5 тысячи мужчин.

На мероприятие приглашены послы многих арабских и исламских государств. Ожидается приезд делегаций из ОАЭ и Саудовской Аравии, Турции, Катара, Палестины, Кувейта и Бахрейна. Традиционно участие примет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Традиционно участие примет Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году Республиканский ифтар переходит под эгиду Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ и получит федеральный статус. Ожидается также приезд муфтиев из регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик. Приглашаем участников СВО и их семьи, а также нуждающихся людей и с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов.

С началом времени ахшам-намаза в 18:17 частники совершат коллективную молитву вслед за муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, а затем последуют в зал для разговения.

Ирек Арсланов: «Приглашаем участников СВО и их семьи, а также нуждающихся людей и с ограниченными возможностями здоровья» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Арсланов отметил, что билеты в этом году будут электронными. Они распространяются через мечети. Пригласительные можно будет получить в 48 мухтасибатах.

«Желающие могут их получить в мечетях и мухтасибатах, в благо­творительных фондах „Закят“ и „Ярдам“ и непосредственно в Духовном управлении мусульман РТ. На входе их можно предъявлять с мобильного телефона или заранее распечатав», — добавил он.

Главными темами ифтара станут Год семьи, патриотизм и Палестина

До наступления времени разговения с 15:00 до 17:00 участников ждет культурная программа. Она посвящена тематике семейных ценностей, халяльного образа жизни и патриотизма. Кроме того, в ходе ифтара затронут палестинский вопрос и будет организовано совершение коллективного дуа за народ Палестины.

«В фойе «Казань Экспо» будет работать халяль-маркет с колоритной продукцией» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году программа составлена в рамках объявленного в России Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного ДУМ РТ. На площадках прозвучат проповеди на тему семейных ценностей, в фойе „Казань Экспо“ будет работать халяль-маркет с колоритной продукцией. Мы поговорим о патриотизме, затронем тему Палестины. Очень много желающих к нам приходят и просят у нас выступить на тему Палестины», — сказал Арсланов.

По его словам, памятным подарком для всех участников ифтара станет мусхаф — обновленное издание Корана «Казан басмасы».

Для встречи большого количества гостей привлекут 700 волонтеров. Им предстоит встречать гостей, организовывать чтение коллективного намаза, подавать блюда и убираться после разговения.

Основным блюдом для постящихся традиционно станет плов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чем будут угощать

Основным блюдом для постящихся традиционно станет плов. На столах также разложат фрукты, овощи, сладости и выпечку: эчпочмаки, беккены, чак-чак, конфеты, печенье. Обязательным кушаньем станут финики и курага. Из напитков будут представлены соки, вода и лимонады. Для мероприятия также закупили экопосуду.

«В этом году кормим 12 тысяч человек. Ориентировочно будет 3 тонны мяса, тонна риса, больше тонны сухофруктов, 2 тонны овощей, около 2 тысяч литров сока. Воду и лимонад раздаем всем – это 12 тысяч бутылок. В фойе развернется ярмарка мастеров изделий и сувенирные лавки», — сказал совладелец национально-туристического комплекса «Туган Авылым» в Казани Радик Абдрахманов.

Радик Абдрахманов: «В этом году кормим 12 тысяч человек. Ориентировочно будет 3 тонны мяса, тонна риса, больше тонны сухофруктов, 2 тонны овощей, около 2 тысяч литров сока» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, порции будут разложены в удобные контейнеры, которые при желании после завершения трапезы можно унести домой.

Для гостей запустят бесплатные поезда до «Казань Экспо»

Для казанцев будут курсировать бесплатные спецрейсы – от казанского железнодорожного вокзала до «Казань Экспо» и обратно будут ходить электрички. Один из организаторов ифтара – генеральный директор стадиона «Ак Барс Арена» Радик Миннахметов отметил, что при предъявлении пригласительного билета поездка будет бесплатной.

Для казанцев будут курсировать бесплатные спецрейсы – от казанского железнодорожного вокзала до «Казань Экспо» и обратно будут ходить электрички Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Согласно расписанию первый пригородный поезд со станции «Казань-Пасс» стартует в 14:40, второй – в 16:00. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт «Казань» отправится в 19:45.

Первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев отметил, что площадка идеально подходит под масштаб маджлиса. На территории расположена большая парковка на 3 тыс. мест, внутри много свободного пространства, что позволяет вместить большое количество верующих.

Игорь Астафьев: «Все необходимые условия на площадке созданы. Мероприятие традиционно пройдет на самом высоком уровне и достойно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Посетители ифтара останутся довольными. Все необходимые условия на площадке созданы. Мероприятие традиционно пройдет на самом высоком уровне и достойно. Будет распределение на мужской вход и женский вход, дополнительно созданы коридоры между павильонами. Для женщин проход в этом году увеличен и пропускная способность будет комфортней. Решены вопросы гардеробов, досмотра, безопасности и покрытия ковролином», — добавил он.