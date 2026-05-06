В «Татмедиа» наградили победителей патриотического фестиваля школьных медиа «Ялкын»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в «Татмедиа» прошла церемония награждения победителей Первого республиканского патриотического фестиваля школьных медиа «Ялкын».

«Когда мы вместе с коллегами только начинали эту работу, мы даже не представляли, какой масштаб она приобретет. Мы видели, какая огромная работа ведется в школах и сколько вдохновленных ребят, мальчишек и девчонок, с увлечением этим занимаются. Особенно ценно то, что они делают это искренне, от души, ярко, интересно, с настоящим энтузиазмом. Именно поэтому я уверен: у этого есть будущее. Думаю, что впереди еще много интересного и это направление будет только развиваться. У нас получился настоящий большой праздник. Надеюсь, мы снова встретимся и продолжим двигаться дальше. Огромное спасибо всем, кто принял участие в этом событии. И, конечно, поздравляю всех победителей!» – заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победителей определили в двух основных номинациях: «Школьное медиа на русском языке» и «Школьное медиа на татарском языке».

Лучшим школьным медиа на русском языке признана команда «Медиазвезды / МедиаЙолдызлар» из гимназии №175 Советского района Казани. Участники также получили сертификат на оплачиваемую стажировку на V Глобальный молодежный саммит ОИС.

Второе место занял «Инженерный медиацентр» из Лицея-инженерного центра Советского района Казани, третье – детская студия медиатехнологий «Квартал» лицея №177 Ново-Савиновского района Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отдельно в рамках церемонии состоялось награждение учителей. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что достижения школьников напрямую связаны с профессионализмом и вовлеченностью наставников, а также с их постоянной поддержкой.

«Ваш успех – это в первую очередь заслуга ваших учителей. Для нас очень важно, чтобы этот проект продолжал развиваться. Дети вырастают, выпускаются, приходят новые, и поэтому особенно важно, чтобы преподаватели оставались в процессе, сохраняли интерес», – добавил Шамиль Садыков.

Главной наградой фестиваля стал Гран-при в номинации «Лучшее школьное СМИ». Его обладателем стало детское цифровое пространство Digital Kids («Диджитал академия») из Альметьевска.

Обладатели Гран-при получили возможность отправиться в путешествие по российскому социальному туристическому маршруту «Тур для СВОих».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победительница Гран-при Сабина Багманова рассказала, что команда подала заявку благодаря большому количеству проектов, созданных за год. В их портфолио вошли подкасты, кулинарное шоу, материалы по технике безопасности, а также контент на татарском языке.

«У нас было много репортажей, сюжетов. В целом очень разнообразные, качественные и красивые работы. И если говорить о том, за что именно мы получили Гран-при, мне кажется, ключевую роль сыграло именно это разнообразие. Наши ребята из digital-академии умеют многое – это их сильная сторона. Но не менее важно, что у нас действительно очень талантливые дети, которых обучают сильные, увлеченные педагоги», – подчеркнула она.

Кроме того, победители фестиваля «Ялкын» получили возможность пройти в финал фестиваля «Алтын каләм» – «Золотое перо». Такое решение было принято в связи с празднованием 30-летия фестиваля в 2026 году.

Фестиваль «Ялкын» направлен на развитие школьной журналистики, поддержку творческой активности молодежи и формирование патриотических ценностей у подрастающего поколения.