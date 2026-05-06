В «Татмедиа» состоялось открытие финала фестиваля школьных медиа «Ялкын»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня в «Татмедиа» состоялся финальный этап Первого Республиканского патриотического фестиваля школьных медиа «Ялкын». Участниками мероприятия стали школьные медиакоманды Татарстана, представляющие различные форматы – газеты и журналы, радио– и телестудии, SMM-проекты и другие медиа образовательных организаций.

Всего на площадке собрались 100 школьников из 15 муниципалитетов республики. Они представили 20 медиакоманд.

«Большим открытием стало для нас увидеть ваши работы. Самое главное здесь – возможность увидеть коллег, познакомиться с опытом других школ, понять, как работают сильные команды. Для вас подготовлена насыщенная, интересная и в то же время непростая обучающая программа. Надеюсь, вы пройдете ее внимательно. На основе увиденного могу сказать: фотографий и видео много, но пока не хватает продуманной визуальной подачи. В следующем году мы снова будем рассматривать новые заявки, и хочется верить, что вы заметно вырастете в творческом плане. Возможно, к вам присоединятся и новые участники. Мы очень надеемся, что самые талантливые из вас в будущем смогут работать в наших молодежных редакциях. Будем рады видеть вас в профессии», – рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фестиваль направлен на развитие школьной журналистики, поддержку творческой инициативы учащихся и укрепление патриотических ценностей среди подростков.

Заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Диана Василова, в свою очередь, отметила, что работать с участниками было легко, поскольку они проявили себя как инициативные и заинтересованные ребята. По ее словам, членам жюри пришлось непросто: оценка работ потребовала серьезного внимания, и многим хотелось поставить максимальные баллы.

«Мы понимаем, как важно начинать работать и развиваться уже со школьного возраста. Путь журналиста – это долгий и серьезный процесс становления, в результате которого можно стать востребованным профессионалом. Надеюсь, этот день подарит вам незабываемые эмоции и станет важным шагом на пути к вашей профессиональной и творческой самореализации», – добавила Диана Василова.

В рамках программы финалисты также посетят экскурсию по «Татмедиа», где познакомятся с работой редакций «Татар-информа», журналов «Ялкын» и «Идель», а также других подразделений холдинга. Для участников организованы практикумы на темы «Вертикальное видео» и «Искусственный интеллект», разбор кейсов и тематические встречи.

Председатель Регионального отделения МРОО «Первый Патриот» в РТ Ирина Самолдина заявила, что подобные фестивали помогают сохранять связь с историей, учат молодежь рассказывать о происходящих событиях, значимых людях и героях, включая ветеранов специальной военной операции.

«Патриотизм в наше время – одна из важнейших основ нашей жизни. Особенно значимо это в Год народного единства России, в Год трудовой доблести и славы, а также в связи с памятными датами – 140-летием Габдуллы Тукая и 120-летием Мусы Джалиля. Эти события важно чтить и помнить. Журналист призван замечать и отражать происходящее вокруг», – добавила Ирина Самолдина.