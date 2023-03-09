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Общество 9 марта 2023 13:02

В «Татмедиа» пройдет встреча с популярными чувашскими блогерами

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В «Татмедиа» пройдет встреча с популярными чувашскими блогерами

Завтра, 10 марта, в медиалаборатории «Кәеф» (“Настроение”), открытой на базе журнала «Ялкын» в «Татмедиа», пройдет Кунак Party – встреча с популярными чувашскими блогерами.

Зарегистрироваться на участие можно по телефону +7(953)48-555-26. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Как ранее сообщал «Татар-информ», медиалаборатория «Кәеф» (“Настроение”) заработала на базе журнала «Ялкын» в феврале текущего года. Новый проект включает три студии, оборудованных под разные задачи: лекторий для онлайн-встреч, сцена для презентаций, студия для записи подкастов, циклограмма для вертикальных видео и фото, локации для проведения прямых эфиров и стримов.

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