В «Татмедиа» пройдет встреча с популярными чувашскими блогерами

Завтра, 10 марта, в медиалаборатории «Кәеф» (“Настроение”), открытой на базе журнала «Ялкын» в «Татмедиа», пройдет Кунак Party – встреча с популярными чувашскими блогерами.

Зарегистрироваться на участие можно по телефону +7(953)48-555-26. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Как ранее сообщал «Татар-информ», медиалаборатория «Кәеф» (“Настроение”) заработала на базе журнала «Ялкын» в феврале текущего года. Новый проект включает три студии, оборудованных под разные задачи: лекторий для онлайн-встреч, сцена для презентаций, студия для записи подкастов, циклограмма для вертикальных видео и фото, локации для проведения прямых эфиров и стримов.