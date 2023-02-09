На базе журнала «Ялкын» открыли медиалабораторию «Кәеф»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На базе журнала «Ялкын» заработала медиалаборатория «Кәеф» («Настроение»). Новые проект включает три студии, оборудованных под разные задачи: лекторий для онлайн-встреч, сцена для презентаций, студия для записи подкастов, циклограмма для вертикальных видео и фото, локации для проведения прямых эфиров и стримов.

Гостем торжественной церемонии открытия медиалаборатории стал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Он отметил большое значение подобных проектов для развития татарского языка.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Этот проект создается с целью развития татарского языка. Медиалаборатория „Кэеф” должна быть не просто экспериментом, а эффективным средством для Татарстана и молодых жителей республики. Мы в рамках министерства по делам молодежи организуем разные гранты, конкурсы. Давайте работать вместе — вы с нами, а мы с вами», — сказал министр.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил журнал «Ялкын».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Будто вчера только началось. Мы пробовали, искали разные решения. А сейчас вот заработали уже три студии. Журнал осваивает новые привлекательные форматы. И молодежи приходит много. Конечно, бумажный вариант тоже нужен, он кажется более основательным. Но сейчас век соцсетей и мессенджеров, им нужен видеоконтент. Всех вас поздравляю», — сказал Айдар Салимгараев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков напомнил, что будущее за блогерами. Уже в ближайшие годы аудитория перейдет в их руки, уверен он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Четыре-пять лет — и всем будут управлять блогеры. Они просто выгонят нас на улицу — тех, кто занимается традиционными СМИ. В следующие десять лет в мире останутся только блогеры. Аудитория перейдет к ним. Поэтому призываю вас работать вместе, взращивать блогеров нового поколения. Будущее за ними», — заметил Садыков.

На открытие медиа лаборатории пришли блогеры, студенты, журналисты. Гостей развлекали различными викторинами и играми. Для них также выступила музыкальная группа «Караш».