В «Татэнерго» сообщили подробности аварии на теплосетях в Казани

Фото: t.me/kzn_official

В «Татэнерго» рассказали подробности аварии, произошедшей сегодня на теплосетях по улице Вишневского в Казани. В 13.50 произошла утечка теплоносителя из тепловой камеры тепловода №4. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании.

Аварийные службы оперативно прибыли на место. На время переключения от теплоснабжения были отключены три жилых дома и один детский сад.

В мэрии уточнили, в настоящее время течь на проезжую часть устранена. На месте работают четыре машины для откачки воды. Дорожные службы очищают участок от наледи и воды, а также обрабатывают покрытие реагентами. Ранее Госавтоинспекция сообщала об ограничениях движения в районе аварии. В настоящее время движение открыто, общественный транспорт работает без изменений.

Сейчас подача тепла временно переключена на котельную Азино. На месте продолжают работать коммунальные службы.