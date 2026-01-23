news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 января 2026 15:28

Из-за аварии на теплосетях на Вишневского, где поднялся столб пара, ограничили движение

Читайте нас в
Телеграм

Из-за аварии на теплосетях на улице Вишневского в Казани ограничили движение. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, перекрыт поворот с улицы Вишневского в сторону улицы Тихомирова при движении со стороны улицы Калинина.

Как сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, авария произошла на тепловоде Казанских тепловых сетей.

«Место огорожено забором, рядом дежурит экипаж ДПС. Аварийная бригада КТС на месте. Сейчас оперативно перекрывают участок тепловода», – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/AISalikhov

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что жители Казани сообщают о густом столбе пара, который появился у перекрестка улиц Вишневского и Островского.

Фото: t.me/AISalikhov

#коммунальная авария #вахитовский район казани #ограничение движения #вишневского #казанские тепловые сети
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026