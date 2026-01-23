Из-за аварии на теплосетях на Вишневского, где поднялся столб пара, ограничили движение
Из-за аварии на теплосетях на улице Вишневского в Казани ограничили движение. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, перекрыт поворот с улицы Вишневского в сторону улицы Тихомирова при движении со стороны улицы Калинина.
Как сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, авария произошла на тепловоде Казанских тепловых сетей.
«Место огорожено забором, рядом дежурит экипаж ДПС. Аварийная бригада КТС на месте. Сейчас оперативно перекрывают участок тепловода», – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что жители Казани сообщают о густом столбе пара, который появился у перекрестка улиц Вишневского и Островского.