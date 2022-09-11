В Татарстанской митрополии опровергли информацию о гибели священника в зоне СВО

В Татарстанской митрополии «Татар-информу» опровергли информацию о том, что на территории Украины, в зоне боевых действий, погиб настоятель Богоявленского храма в Селе Исаково Зеленодольского района отец Анатолий Григорьев.

Информация появилась и рассылалась в мессенджерах, спровоцировав волну слухов. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Анатолий Григорьев в течение долгого времени является настоятелем храма Богоявления Господня села Исаково. Благодаря его стараниям, священная обитель вновь обрела достойный внешний облик.

Фото: Татарстанская митрополия

В ноябре 2018 года его поздравили с 15-летием священнического служения.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что священники вступили в ряды добровольцев батальона «Алга». Их истории, а также чем они объясняют свое решение уехать на службу – читайте в материале агентства.

«С первого дня мы знали, что наша помощь нужна военнослужащим. Духовность была всегда. Как говорят: "Без Бога ни до порога". Наши воины – это добрые, вежливые люди. Именно они дают уверенность в завтрашнем дне. Если наши солдаты делают добро, то в первую очередь для защиты людей, стариков и детей. Испокон веков нас учили, что Россия, Белоруссия и Украина – это святая Русь, наша родная земля», – прокомментировал тогда свое решение вступить в ряды именного батальона отец Анатолий.