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В Татарстане звучат сирены – идет проверка систем оповещения
В Татарстане запустили электросирену и речевое сообщение по каналам радио- и телевизионного вещания «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.
В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 3 минут с последующей передачей речевого сообщения по каналам радио- и телевещания.
МЧС Татарстана просит жителей республики никаких действий по проверочному сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.
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