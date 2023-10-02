В Татарстане жителей предупредили о проверке 4 октября звуковых сирен

4 октября в 10.43 на территории Республики Татарстан на непродолжительное количество времени запустят электросирену и речевое сообщение по каналам радио- и телевизионного вещания «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Как сообщают в МЧС Татарстана, «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 3 минут с последующей передачей речевого сообщения по каналам радио- и телевещания.

В ведомстве отметили, что оповещение является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий чрезвычайных ситуаций.

МЧС Татарстана просит жителей республики никаких действий по проверочному сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.