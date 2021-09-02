В Татарстане жертвами коронавируса стали еще двое мужчин и женщина

Еще трое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено три случая смерти от коронавируса в Татарстане», — отметили в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1939 и 1976 годов рождения, а также женщина 1938 года рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 2 сентября 2021 года достигло 688.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным Росстата в июле коронавирус стал основной причиной смерти более 44 тыс. жителей страны.