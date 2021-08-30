В июле коронавирус стал основной причиной смерти более 44 тыс. жителей России

В июле коронавирус Covid-19 стал основной причиной смерти свыше 44,1 тыс. жителей России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом в 38 922 случаях коронавирус точно определен как причина смерти, а еще в 5206 случаях он «предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования».

Кроме того, по данным статистиков, у более чем 6,3 тыс. скончавшихся пациентов в июле Covid-19 определен как сопутствующее заболевание. В 1449 случаях он «способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента», а в 4844 — не оказал влияния на итоговый летальный исход.

В Татарстане, согласно информации Росстата, коронавирус за июль стал основной причиной смерти 763 человек. При этом патоген идентифицирован лишь у 74 из них, а у 689 — не выявлен.

Помимо этого, у 57 скончавшихся в июле жителей республики Covid-19 определен как сопутствующее заболевание. Только в десяти случаях он повлиял на итоговый смертельный исход.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тяжелые формы коронавирусной инфекции в Татарстане стали встречаться в два раза чаще.