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В Татарстане завершить пассажирскую навигацию по Волге планируется 13 ноября
В Татарстане в этом году завершить пассажирскую навигацию по Волге планируется 13 ноября. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела воздушного и водного транспорта Миндортранса РТ Алмаз Абдрахманов.
«Регулярные пригородные пассажирские перевозки завершатся 13 ноября. А межрегиональные уже закрываются. Наверное, рейс Нижний Новгород — Казань будет последним в этом году», — сказал собеседник агентства.
В речной порт Казани сегодня прибыл «Метеор-120Р» из Нижнего Новгорода. Судно на подводных крыльях, названное в честь конструктора Ростислава Алексеева, совершило свой первый рейс в столицу Татарстана. Обратно оно отправится 22 октября в 8 часов утра, о чем сообщал «Татар-информ».
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