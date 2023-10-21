В Татарстане завершить пассажирскую навигацию по Волге планируется 13 ноября

В Татарстане в этом году завершить пассажирскую навигацию по Волге планируется 13 ноября. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела воздушного и водного транспорта Миндортранса РТ Алмаз Абдрахманов.

«Регулярные пригородные пассажирские перевозки завершатся 13 ноября. А межрегиональные уже закрываются. Наверное, рейс Нижний Новгород — Казань будет последним в этом году», — сказал собеседник агентства.

В речной порт Казани сегодня прибыл «Метеор-120Р» из Нижнего Новгорода. Судно на подводных крыльях, названное в честь конструктора Ростислава Алексеева, совершило свой первый рейс в столицу Татарстана. Обратно оно отправится 22 октября в 8 часов утра, о чем сообщал «Татар-информ».