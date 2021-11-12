В Татарстане завершился финальный этап учений миротворцев стран ОДКБ

В Татарстане завершился заключительный этап учений миротворцев из стран ОДКБ «Нерушимое братство-2021». Он был разделен на четыре эпизода, в каждом из которых бойцы отрабатывали полученные в ходе учений навыки. Финальной точкой стала имитация взятия населенного пункта, захваченного террористами.

В частности, миротворцы отработали навыки по оказанию медицинской помощи, сопровождению гуманитарной помощи, радиоэлектронной борьбе, высадке десанта, обезвреживанию взрывных устройств и захвату населенного пункта, оккупированного боевиками.

Была задействована военная техника, в том числе вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также бомбардировщики Су-34. Ранее сообщалось, что в Казань была доставлена ж/д транспортом военная техника из Беларуси — бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82, военные автомобили МАЗ и др.